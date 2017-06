Vacanze a Budapest, le 13 cose da fare assolutamente

13 tappe consigliate da Voyage Privé per innamorarsi di Budapest

Impossibile non innamorarsi di Budapest, città aristocratica, romantica e luminosa. Una vacanza a Budapest non delude mai perché le sue attrattive sono tante e varie.

Difficile riuscire a conoscerla davvero in pochi giorni, di solito ci si torna sempre, un po’ perché ci si lascia il cuore e un po’ per vedere tutto quello che non si è riuscito a scoprire in una manciata di giorni.

Anche se i mezzi funzionano perfettamente, rapidi e puntuali, il consiglio è di godersi la città a piedi, con un paio di scarpe comode addosso Budapest vi svelerà tutta il suo fascino di capitale magiara.

Le cose da fare a Pest

Con le sue sculture di leoni minacciosi il Ponte delle Catene è quello più scenografico e famoso dei 14 che solcano il Danubio unendo Buda a Pest. Ammiratelo, fotografatelo e attraversatelo sia di giorno che di notte: è spettacolare.

è quello più scenografico e famoso dei 14 che solcano il Danubio unendo Buda a Pest. Ammiratelo, fotografatelo e attraversatelo sia di giorno che di notte: è spettacolare. Fermatevi in Piazza Vorosmarty e fate colazione nella storica pasticceria Gerbeaud , arredata con mobili originali del secolo scorso. Non c’è modo migliore, secondo Voyage Privé, per cominciare la giornata a Budapest . Sedetevi a un tavolino e godetevi la piazza che è un teatro a cielo aperto dove si esibiscono artisti da strada, violinisti zigani e studenti del conservatorio.

Ammirate il Parlamento, se avete con voi il passaporto potete anche visitarlo gratis, ma non lasciatevi scappare il toccante monumento in memoria delle vittime dell’Olocausto, si trova sulla vicina banchina del fiume: una spianata di sculture di scarpe ricorda quando gli ebrei erano obbligati a togliersi le calzature prima di essere gettati nel Danubio.

Concedetevi una passeggiata per viale Andrássy che ricorda gli eleganti boulevard parigini. Sul viale, lungo 2 chilometri e mezzo, si affacciano atelier, palazzi eleganti, edifici Art Nouveau e monumenti storici come il Teatro dell’Opera o il Museo Casa del Terrore. Alla fine del viale vi aspetta l’imponente Piazza degli Eroi, con le statue dei personaggi famosi della storia del Paese, che si apre sul grande parco della città.

Fate un giro al Mercato Centrale Ungherese per assaggiare le specialità ungheresi agli stand gastronomici.

Le cose da fare a Buda