Come montare uno scaffale metallico

Uno scaffale in metallo rappresenta una soluzione ottima per ottimizzare gli spazi e sfruttare la verticalità della propria casa (o del proprio garage, o della propria cantina, e così via) per riporre e conservare materiali e oggetti di ogni genere.

Il montaggio a bulloni è sinonimo di facilità di installazione: anche chi non è un grande esperto di fai da te ha la possibilità di provvedere a un assemblaggio rapido e privo di imprevisti, senza difficoltà e senza costi. In linea di massima uno scaffale metallico è profondo circa 40 centimetri e largo non più di 1 metro; la portata varia dai 50 ai 70 chili, a seconda dei casi, mentre per l’altezza ci si orienta sul metro e 80, fermo restando che ognuno può decidere come meglio crede, a seconda delle proprie esigenze. Meglio non andare troppo in alto, comunque, per non essere costretti a ricorrere ogni volta a una scaletta per prendere o depositare gli oggetti sul ripiano.

Ma che cosa serve per montare uno scaffale di questo tipo? I bulloni e le asole, oltre a un trapano, dei chiodi a pressione e una chiave a cricchetto per avvitare; in ogni caso, può essere utile tenere a portata di mano anche una matita, per prendere tutte le misure del caso. Il prezzo dei montanti non è quasi mai superiore ai 6 euro: per quel che riguarda i piani, invece, i costi standard si fermano attorno ai 20 euro. La tipologia della finitura, la portata, la profondità, il colore e la presenza di rinforzi sono tutti elementi che contribuiscono a far salire o scendere i prezzi.

Per quel che riguarda il montaggio, una volta realizzati con il trapano i fori di riferimento, si può cominciare a fissare i chiodi a pressione, che in seguito possono essere avvitati tramite le asole, in modo tale che venga assicurata la presa alla parete. Se lo scaffale si compone di più ripiani, i bulloni vanno serrati solo dopo che tutti i ripiani sono stati montati. In linea di massima, uno scaffale ha una struttura primaria che è rappresentata da due ripiani e da quattro montanti; i bulloni possono essere avvitati anche a mano nel giro di pochi istanti (ma è sempre bene proteggersi adeguatamente).

Insomma, per montare su una parete uno scaffale come quelli realizzati da O&T Costruzioni Metalliche non c’è bisogno di competenze particolari: un po’ di perizia manuale è più che sufficiente per raggiungere lo scopo.