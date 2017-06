Pensioni ultime novità Ape e Quota 41: allarme palude, mancano i decreti attuativi

PENSIONI ULTIME NOTIZIE APE E QUOTA 41 (10 GIUGNO) – IN ATTESA DI NOVITA’ SUI DECRETI ATTUATIVI

News poco rassicuranti sul fronte anticipo pensionistico e (mini) Quota 41: ancora ritardi sulla tabella di marcia per i decreti attuativi, indispensabili al fine di rendere effettive le norme sulle pensioni inserite nell’ultima legge di bilancio.

Ad oggi, in Gazzetta Ufficiale non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi sull’Ape social e sulla Quota 41 destinata ai lavoratori precoci.

Risale ormai al 23 maggio scorso la firma del governo Gentiloni su questi decreti, ma a distanza di settimane manca ancora la decisiva pubblicazione in Gazzetta.

Secondo le ultimissime sulle pensioni, tuttavia, la situazione dovrebbe risolversi nei prossimi giorni e dovrebbe essere confermata anche la retroattività al primo maggio 2017 per le richieste di ammissione.

Buon nuove invece sul fronte quattordicesima, dove la platea di beneficiari dovrebbe essere, secondo il presidente Inps Tito Boeri, anche più ampia del previsto.

Pensioni ultime novità Ape e Quota 41: tardano i decreti attuativi, mentre su anticipo pensionistico volontario e Rita tutto tace

Per quanto riguarda Rita e Ape volontario siamo invece in alto mare: non si vede ancora niente neppure al Consiglio di Stato, step preliminare per giungere all’attuazione dei provvedimenti.

Sempre su Quota 41 e Ape sociale, ribadita la retroattività al primo maggio, bisogna ricordare che le domande andranno inviate entro e non oltre il 15 luglio 2017.

Le fibrillazioni su legge elettorale ed elezioni anticipate preoccupano intanto Susanna Camusso, visto che l’instabilità della legislatura potrebbe avere ripercussioni rovinose sulle pensioni, lasciando in sospeso situazioni sulle quali il governo è già in ritardo.

I timori della Camusso sono stati espressi in un incontro fra Cgil e Andrea Orlando (ministro della Giustizia) e Cesare Damiano (presidente Commissione Lavoro alla Camera).

Elezioni anticipate in autunno potrebbero creare infatti problemi per la prossima legge di bilancio, da consegnare a fine dicembre 2017, momento in cui l’Italia – in caso di votazione a ottobre-novembre – potrebbe essere ancora senza una maggioranza chiara per formare il prossimo governo.

Le news di oggi sulle pensioni finiscono qui, per seguire in tempo reale le ultime novità potete iscrivervi al canale Telegram di newspedia.it.