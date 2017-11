Sondaggi politici elettorali: M5S si mangia il Pd, botta terribile per Renzi

Le intenzioni di voto registrate dopo il voto in Sicilia sono un coro unanime: il Pd di Matteo Renzi non è mai stato così in difficoltà nei sondaggi elettorali.

Gli ultimi dati di Tecnè confermano questo trend devastante per il Partito democratico.

Le due slide dei sondaggi politici di Tecnè confrontano i numeri di oggi con quelli rilevati un mese fa.

Partendo dalle coalizioni, possiamo vedere come il Centrodestra è in forma strepitosa (37.4%), esattamente dieci punti sopra il M5S (27.4%).

Sette decimali in più vanno alla coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, 1,7 punti percentuali vanno ai pentastellati.

Il dato più significativo è però il crollo verticale del Pd: due punti percentuali bruciati in poche settimane. Matteo Renzi ha trascinato il suo partito a livelli inferiori a quelli delle elezioni Politiche 2013, arrivando a toccare il 24,2%.

Cosa ci dicono, in soldoni, questi ultimi sondaggi politici elettorali di Tecnè?

Niente di molto diverso da quanto già visto e detto dopo l’approvazione della nuova legge elettorale, il Rosatellum bis.

Il Centrosinistra è troppo spaccato per vincere, il Pd è isolato e indebolito. La sfida sarà fra Centrodestra e MoVimento 5 Stelle.

Quest’ultimo è però penalizzato dalla sua filosofia “zero alleanze” e, allo stato attuale delle cose, sembra difficile per i grillini superare il Centrodestra.

Per Berlusconi, Meloni e Salvini, del resto, governare da soli è un obiettivo veramente difficile da raggiungere: con ogni probabilità servirà l’appoggio del Pd e il candidato Premier non sarà fra quelli che immaginiamo oggi, bensì una figura “imparziale” in grado di garantire una maggioranza mista.

“Governo tecnico” o “di unità nazionale” in vista?