Sondaggi Tg La7: Centrodestra passa all’incasso, ma su M5S c’è sorpresa

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (13 NOVEMBRE 2017) – SU FORZA ITALIA E LEGA, GIU’ PD E M5S

Sono appena andati in onda, nell’edizione serale del Tg La7 di Enrico Mentana, i sondaggi elettorali di EMG.

Il verdetto è semplice: il Centrodestra, dopo la vittoria in Sicilia con Musumeci, sta passando all’incasso a livello nazionale. Partiamo dalla slide sulla sinistra radicale, dove si registra calma piatta, con spostamenti insignificanti di pochissimi decimali.

Seconda slide: il Centrodestra, come coalizione, aumenta quasi di un punto percentuale.

Passiamo al M5S. E qui c’è la sorpresa. Nonostante i pentastellati siano i vincitori morali delle elezioni in Sicilia, il MoVimento 5 Stelle perde quasi un punto percentuale rispetto ai sondaggi elettorali della settimana precedente. Un dato difficilmente spiegabile, se non con il dietrofront di Luigi Di Maio nella sfida lanciata a Matteo Renzi.

Forse la “finezza” del candidato Premier dei 5 stelle non è stata compresa, mentre è passato il messaggio più facile di un Di Maio “in fuga” da uno scontro che lui stesso aveva voluto pochi giorni prima.

Chiudiamo con i dati sul Centrosinistra. Il Pd perde un altro mezzo punto, restando così a 1,7 punti percentuali dal M5S, che resta comunque il primo partito italiano. Globalmente, la coalizione di Centrosinistra perde quattro decimali, restando ben distanziata da quella di Centrodestra.

Morale della favola? Per come è strutturata la nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, lo scenario più probabile per il 2018 è quello di una vittoria del Centrodestra, il quale non potrà però governare da solo. Insomma, pronti a una maggioranza renzusconiana, con un Premier che possa andare bene sia al Centrodestra che al Pd (quindi non Renzi, che si limiterà a fare il segretario di partito, ma una figura più moderata ed ecumenica, come un Gentiloni 2.0 o un tecnico).