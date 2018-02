Tutte le proprietà dei semi di lino

I semi di lino sono ingredienti naturali molto usati e apprezzati in ambito cosmetico per le loro proprietà: essi, infatti, hanno effetti benefici sulla salute della pelle e dei capelli, ma sono

consigliati anche a chi è intenzionato a perdere peso.

Noti sin dai tempi antichi per le loro

caratteristiche protettive e al tempo stesso emollienti, vengono raccomandati alle persone che hanno a che fare con delle infiammazioni esterne, a livello della pelle, o interne: è il caso, per

esempio, di coloro che soffrono di cistiti. Il contenuto molto elevato di mucillagini conferisce a tali semi un evidente potere lassativo di cui è possibile beneficiare nel caso in cui si debba lottare contro la stipsi.

Sia chiaro: i semi di lino non devono essere ritenuti lassativi (e dunque possono essere consumati senza preoccupazioni in tal senso), ma semplicemente vengono annoverati tra gli integratori alimentari adoperati per

sconfiggere la stitichezza.

Essendo emollienti intestinali, contribuiscono a fare in modo che si

riattivi la peristalsi dell’intestino. Per ciò che concerne i benefici in ambito cosmetico, è facile rendersi conto – girando tra gli scaffali dei supermercati o di negozi specializzati – di quanto siano numerosi i prodotti per

capelli a base di semi di lino, sia che si tratti di creme, sia che si tratti di oli.

Volendo, per altro, ci si può cimentare anche in preparazioni casalinghe: un ottimo rimedio per i capelli sfibrati e

opachi consiste nel mettere in ammollo i semi per una notte intera per poi cuocerli in quella stessa acqua tenendo la fiamma non troppo alta.

Il composto così preparato deve essere

mescolato con un cucchiaio di olio di oliva, che lo rende più nutriente: dopodiché la miscela ottenuta va filtrata e passata direttamente sulla chioma asciutta.

In alternativa, si può mettere alla prova un impacco dal potere lisciante e districante: lo si realizza coprendo con dell’acqua distillata un cucchiaio di semi di lino versati in un pentolino e

portando il tutto a bollore.

Dopo circa un quarto d’ora, si toglie il pentolino dal fuoco e lo si lascia per dodici ore a temperatura ambiente: il risultato è un gel che va applicato come una normale maschera sui capelli umidi e lasciato in posa per almeno 20 minuti.

