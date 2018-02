Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd mai così giù da anni, M5S cresce

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO

Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo.

Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, come è prevedibile, filtreranno solo dei rumors camuffati simpaticamente in corse dei cavalli, conclavi o corse automobilistiche, come è consuetudine nelle elezioni degli ultimi anni.

Venerdì 16, per quanto riguarda i sondaggi politici di EMG-TgLa7, ci saranno gli ultimissimi numeri.

Il PD di Matteo Renzi sembra ormai proiettato verso quote più vicine al 20% che al 30%, mentre il M5S resta saldamente primo partito. Il Centrodestra, dal canto suo, è la prima coalizione.

Cosa succederà dopo il voto? Dipenderà tutto da quanto verranno rispettati questi dati. Sei il M5S avrà la forza di superare il 30%, sarà davvero molto difficile per gli altri partiti pensare di formare un governo senza i pentastellati, specialmente se il PD e Forza Italia, come pare essere, non dovessero avere i numeri sufficienti a una maggioranza senza la Lega di Matteo Salvini.