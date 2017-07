Ultimi sondaggi politici elettorali: Berlusconi choc, ” Forza Italia sopra 30%”

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (22 LUGLIO 2017) – PD NEL MOMENTO PIÙ NERO, M5S IN RIPRESA

Dopo la super media delle intenzioni di voto, oggi torniamo ai sondaggi elettorali di Index research.

Nella puntata di ieri del talk politico di La7, condotto da David Parenzo e Luca Tese, è stato un ospite d’eccezione. Silvio Berlusconi è stato intervistato per un’ora del due giornalisti, commentando fra le altre cose gli ultimi sondaggi politici elettorali.

Secondo il leader di Forza Italia il suo partito avrebbe il potenziale per superare la quota del 30%. Tanto è vero che l’ex presidente del Consiglio ha scommesso con i due conduttori una pizza è un pranzo completo a Napoli, mettendo il tutto nero su bianco.

Berlusconi è inoltre indicato il Movimento 5 Stelle come principale problema politico dell’Italia, come nei primi anni Novanta lo erano i comunisti.

La classica alleanza del centro-destra, secondo Berlusconi, sarebbe ancora la ricetta giusta per andare al governo.

Smentita invece ogni possibile alleanza con Renzi, sia prima che dopo il voto.

Manca però un degno erede per Berlusconi, che anche in questo caso non indica un suo successore, negando sia le voci su Marchionne che su sua figlia Marina Berlusconi.

I sondaggi politici degli ultimi giorni indicano un trend positivo per il centro-destra nel suo complesso, in ripresa per il Movimento 5 Stelle e in tragico calo costante per Partito Democratico.