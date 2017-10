Sondaggi politici elettorali: dati clamorosi, M5S non lo ferma manco il Rosatellum

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (13 OTTOBRE 2017) – A SORPRESA M5S VALE PIU’ DELLE COALIZIONI

Continuiamo con i dati sulle intenzioni di voto per le elezioni Politiche: oggi è il turno dei sondaggi elettorali di Lorien.

Si tratta di dati particolarmente interessanti, se valutati all’indomani dell’approvazione alla Camera del Rosatellum bis. La legge elettorale imposta con la fiducia sembra essere fatta apposta per far fuori il M5S. Ebbene, anche questo potrebbe non bastare.

Gli scenari elettorali per coalizioni, misurati dagli ultimi sondaggi politici elettorali di Lorien, dimostrano infatti che il M5S ha tutte le carte in regola per arrivare primo. Nel primo scenario si immagina un Centrodestra diviso fra fronte “sovranista” e moderati. Nel secondo scenario viene misurato un Centrodestra unitario.

In quest’ultimo caso, il M5S ci guadagna e risulta essere avanti a tutti, anche se di appena un decimale se confrontato con la coalizione capeggiata dal Pd.

La coalizione di “sinistra sinistra” spazia da un 7,1% a un 8%. Nel secondo scenario cresce anche la coalizione che si stringe intorno al Pd, anche se solo di un punto percentuale. Morale della favola, mettere fra parentesi il MoVimento 5 Stelle potrebbe essere più difficile del previsto.

Così come pare difficilissimo trovare la quadra per una maggioranza di governo solida. Coalizione Pd + coalizione Centrodestra non arrivano infatti al 50%. E lo stesso possiamo dire di un’improbabile (ma pur sempre possibile) accordo fra M5S e sovranisti.

L’unica possibilità per una maggioranza di governo è in effetti un inciucio di proporzioni colossali fra Centrosinistra e Centrodestra, lasciando fuori solo Fratelli d’Italia (contrarissimo al Rosatellum bis) e inglobando però la Lega nord di Matteo Salvini (che potrebbe puntare al ministero dell’Interno, come è nei suoi desideri da tempo, a giudicare da alcune sue dichiarazioni).