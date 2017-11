Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd crollo mai visto, persi 4 punti

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (17 NOVEMBRE 2017) – PROFONDA CRISI PER IL PD, M5S IN TESTA

Le intenzioni di voto delle ultime settimane non hanno dubbi a riguardo e i sondaggi elettorali di Ixè lo confermano: il Pd di Matteo Renzi non era così in crisi da anni.

Andiamo con ordine. M5S è quasi al 28%, primo partito italiano. Il Centrodestra, dal canto suo, con una somma aritmetica (che non è politica) del 33.8% è la coalizione più forte.

Forza Italia, in particolare, è in un momento di grande forma: da luglio 2017 ad oggi, il partito di Silvio Berlusconi guadagna quasi due punti percentuali.

E il Pd? I sondaggi politici elettorali di Ixè sono impietosi: il Partito democratico subisce un crollo che raramente si vede, perdendo quasi 4 punti percentuali rispetto alle rilevazioni di ottobre.

Il Rosatellum bis, la sconfitta in Sicilia, il tour di Matteo Renzi accolto in diverse stazioni da vibranti proteste: tutti fattori che hanno contribuito a un ridimensionamento notevole del Pd.

E la situazione potrebbe peggiorare, perché il voto al Pd inizia a perdere di senso per chi non vuole il M5S al governo.

Chi vuole votare sinistra, ha a disposizione MDP e Sinistra italiana. Chi vuole votare in funzione anti-Grillo, considerando il momento di forza del Centrodestra, potrebbe scegliere Forza Italia piuttosto che il Pd.

Non avendo il Pd la possibilità, almeno secondo i sondaggi politici elettorali, di superare il Centrodestra e, forse, nemmeno il M5S, il voto utile potrebbe abbandonare Matteo Renzi, che si ritroverebbe solo con il voto degli ultimi fedelissimi (stimabile, a nostro umile parere, intorno al 20%).