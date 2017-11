Ultimi sondaggi politici elettorali: effetto Sicilia, PD devastato mai così in basso

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (9 NOVEMBRE 2017) – M5S PRIMO PARTITO, PD NEL PRECIPIZIO

Come vanno le intenzioni di voto dopo le elezioni in Sicilia? Diamo uno sguardo ai sondaggi elettorali di Euromedia research per capirlo.

In estrema sintesi: va alla grande per i vincitori effettivi (il Centrodestra), bene per i vincitori morali (M5S), malissimo per gli sconfitti (il Pd).

Cosa succederebbe votando oggi con il Rosatellum? Gli scenari possibili sembrano essere due: la vittoria del M5S o quella del Centrodestra. Bisognerà capire come Berlusconi, Meloni e Salvini decideranno di mettersi insieme, chi presenteranno come candidato Premier (se lo presenteranno) e quanti elettori andranno persi nel corso dell’operazione (leghisti che non vogliono stare con berlusconiani e viceversa).

Morale della favola: gli ultimi sondaggi politici elettorali di Euromedia research vedono M5S vicino alla soglia del 30% ed il Pd sprofondare verso quota 20%.

Ride soprattutto il Centrodestra: Forza Italia e Lega Nord, insieme, superano agilmente il 30%. Per i pentastellati sarà dura prendere un voto in più della coalizione Berlusconi-Salvini-Meloni, quel voto in più necessario al M5S per ricevere da Mattarella l’incarico a formare il nuovo governo.

Matteo Renzi è indebolito, il PD è isolato. E se anche dovesse allearsi con la Sinistra, sarebbe comunque dietro al Centrodestra (e forse anche al M5S).

I sondaggi politici elettorali sono insomma impietosi per il segretario Pd, la cui leadership è ormai in forte discussione e potrebbe essere sacrificata sull’altare della “reunion” fra Partito democratico e fuoriusciti di MDP.