Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S balzo in avanti, Centrodestra in calo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (31 OTTOBRE 2017) – M5S AVANZA, PD CONGELATO. SCIVOLONE CENTRODESTRA

Le intenzioni di voto di EMG per il Tg La7, condotto da Enrico Mentana: ecco i sondaggi elettorali andati in onda nell’edizione serale di ieri del telegiornale di La7.

Tre sono i punti fondamentali che emergono dai dati che vedete nelle slide sottostanti.

Il M5S guadagna mezzo punto percetuale; il Centrodestra lo perde; il Pd resta congelato, guadagnando appena un decimale (spostamento insignificante in termini statistici).

Morale della favola: nell’Italia del Rosatellum, la nuova legge elettorale fresca fresca di approvazione definitiva in Senato, nessuno è in grado di governare da solo.

Gli ultimi sondaggi elettorali fotografano ormai da tempo un’Italia divisa in tre grandi blocchi (MoVimento 5 Stelle, Pd e Centrodestra): il Rosatellum, il giorno dopo delle elezioni, non sarà in grado di far uscire un chiaro vincitore. E pensare che per anni ci hanno rotto le scatole con il mito della governabilità, asserendone in tutte le salse il suo valore fondamentale.

E alla fine che fanno? Se ne escono con una legge elettorale last minute, a pochi mesi dalle elezioni, pensata appositamente per penalizzare M5S e i “traditori” (dal loro punto di vista) di MDP, i fuoriusciti del Pd. A guadagnarci sarà soprattutto il Centrodestra, come abbiamo già visto in più di una simulazione elettorale. Con questi sondaggi politici, il Pd al Nord non beccherà nemmeno un seggio all’uninominale, favorendo alla grande il Centrodestra. Al Sud, i Dem rischiano di prenderle dal M5S. Restano le cosiddette Regioni Rosse… ma siamo sicuri che non preferiranno Bersani e compagni(a), adesso che c’è un’alternativa di sinistra sinistra?

L’impressione è che il Pd, sapendo di non avere possibilità di vittoria, piuttosto che lasciar vincere gli odiati pentastellati abbia preferito consegnare l’Italia al Centrodestra. Che avrà comunque bisogno dell’appoggio del Partito democratico per poter governare.