Ultimi sondaggi politici elettorali: effetto Rosatellum, scivolone Pd. M5S resta primo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (16 OTTOBRE 2017) – SCIVOLONE PD, M5S ANCORA IN TESTA

A pochi mesi dalle elezioni del 2018, sale l’attenzione sui flussi delle intenzioni di voto degli italiani: vediamo oggi i sondaggi di Demos & PI. Cosa ci dice la grafica di queste rilevazioni statistiche?

Primo, il Centrodestra avanza alla grande rispetto al mese scorso: Forza Italia e Lega Nord guadagnano un punto percentuale a testa, Fratelli d’Italia rosicchia due decimali.

Secondo, il Pd è in dificoltà: forse a causa del Rosatellum, legge elettorale parecchio criticata e imposta con la fiducia alla Camera, il Partito democratico perde mezzo punto percentuale.

Terzo: M5S resta primo partito del Paese, pur subendo anch’esso la perdita di mezzo punto. La distanza rispetto ai rivali del Pd resta dunque invariata.

Tirando le somme da queste tre considerazioni sugli ultimi sondaggi politici elettorali di Demos & Pi, possiamo ribadire il concetto già espresso nella simulazione di voto presa in esame ieri: i partiti che hanno proposto e che hanno avvallato il Rosatellum Bis stanno condannando il Paese all’instabilità politica. Il giorno dopo delle elezioni non sapremo un vincitore e, con ogni probabilità, il Premier non sarà scelto fra coloro che hanno fatto campagna elettorale presentandosi come candidati a palazzo Chigi.

Il Centrodestra, se saprà trovare la forza di ricompattarsi, sarà la compagine con il maggior numero di seggi in Parlamento. (cosa non scontata, anche alla luce dei dissidi fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini proprio sul Rosatellum, appoggiato dalla Lega ma non da Fratelli d’Italia).

Tuttavia, neanche il Centrodestra potrà governare da solo, con una conseguenza prevedibilissima: l’inciucio con il Pd, cioè lo scopo a cui il Rosatellum sembrerebbe tacitamente puntare, almeno secondo le forze contrarie a questa nuova legge elettorale, in attesa di superare l’ultimo scoglio dell’approvazione in Senato (probabilmente la settimana prossima).