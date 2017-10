Sondaggi politici elettorali: dati catastrofici per il Pd, M5S sempre in testa

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (30 OTTOBRE 2017) – M5S PRIMO, IPSOS FOTOGRAFA IL CROLLO PD DA MAGGIO A OGGI

Il Rosatellum sta influenzando in modo significativo le intenzioni di voto degli italiani: a farne le spese nei sondaggi elettorali di questi giorni, ovviamente, è soprattutto il Pd.

M5S, dal canto suo, rimane il primo partito in Italia. Ma è il Centrodestra a sorridere: se il MoVimento 5 Stelle è inarrivabile come singola forza politica, l’unione dei partiti di Centrodestra è diversi punti avanti rispetto ai pentastellati.

Guardiamo la grafica di Ipsos, con i suoi ultimi sondaggi politici elettorali pubblicati dal Corriere della Sera.

Sono numeri da allarme rosso per il partito di Matteo Renzi: da maggio 2017 a oggi, il Partito Democratico ha disintegrato cinque punti percentuali di consensi. Anche il M5S è in discesa, ma meno rispetto ai Dem: dalla sostanziale situazione di parità di maggio 2017, siamo passati a una situazione in cui i grillini sono due punti percentuali avanti rispetto al Pd.

Ma, lo ribadiamo, è il Centrodestra a farla da padrone: se Fratelli d’Italia è restato sostanzialmente stabile, l’accoppiata Lega-Forza Italia ha fatto passi da gigante, passando da circa 25% a oltre il 30%. I flussi elettorali di questi mesi sembrano piuttosto evidenti: diversi elettori di Matteo Renzi sono tornati da dove venivano (cioè dai moderati di Centrodestra), mentre una quota di pentastellati è stata assorbita dalla Lega di Matteo Salvini.

Ma la simulazione di voto con il Rosatellum e gli ultimi sondaggi politici elettorali non fanno cantare vittoria a nessuno: il prossimo governo sarà, inevitabilmente, frutto di un accordo fra parti politiche eterogenee. Se vincerà il Centrodestra, assisteremo a un inciucio fra Forza Italia e Pd. Se la spunterà il M5S